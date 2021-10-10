В ВОЗ прогнозируют достижение 60% вакцинированных в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан отметила, что в некоторых частях мира очень высокий процент вакцинированного населения - 70-80%, тогда как в других, например во всей Африке, полностью иммунизированы менее 4% населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sonntags Blick.
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“Надеюсь, что мы скоро преодолеем 60% вакцинированных. Однако не исключено, что нам придется подниматься еще на одну неожиданную гору. У нас достаточный запас: ежемесячно производится около 1,5 миллиарда доз вакцины. Проблема в том, что большинство из них договорно связанные с определенными странами. Нужно, чтобы страны, которые имеют такие контракты, сделали шаг назад и сказали себе: у нас уже есть квота на вакцинацию 40, 50 или 60%. Другие дозы оставьте для инициативы COVAX по глобальному распространению вакцин или для Африканской рабочей группы по закупкам вакцин”, - сказала она.
Сваминатан резюмировала, что чем дольше мир будет мириться с этой ситуацией, тем выше риск появления новых вариантов коронавируса.
Напомним
Штамм коронавируса “дельта”, отличающийся высокой заразностью, за последнюю неделю увеличил свою географию до 192 стран и территорий.