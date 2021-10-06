Штам коронавірусу "дельта" вже виявлений у 192 країнах - ВООЗ

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“Альфа”, “бета”, “гамма” і “дельта” віднесені експертами до категорії “варіантів, що викликають стурбованість”. “Оскільки діяльність з виявлення варіантів вірусу SARS-CoV-2 активізується на національному та наднаціональному рівнях, включаючи розширення можливостей для секвенування генома, продовжує збільшуватися кількість країн, областей і територій, які інформують про наявність варіантів, що викликають стурбованість”, — йдеться в щотижневому епідемічному бюлетені ВООЗ.

Деталі

Експерти підкреслюють, що повідомлення про наявність дельта-варіанту надійшли з 192 країн, тоді як у бюлетені за попередній тиждень йшлося про 187 державах. Штам “дельта” відомий фахівцям з жовтня 2020 року, коли його виявили в Індії.

У свою чергу штам “альфа”, вперше виявлений в вересні 2020 року у Великій Британії, присутній зараз в 195 країнах і територіях (на дві більше, ніж тижнем раніше). Варіант “бета”, який в серпні минулого року був виявлений в ПАР, циркулює тепер в 145 державах, їх кількість збільшилася за тиждень на три. Штам “гамма”, виявлений у вересні в Бразилії, присутній в 99 країнах (на три більше).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 469 856 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 206 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.