Штамм коронавируса "дельта" уже обнаружен в 192 странах - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Штамм коронавируса "дельта", отличающийся высокой заразностью, за последнюю неделю увеличил свою географию до 192 стран и территорий, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает УНН.
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“Альфа”, “бета”, “гамма” и “дельта” отнесены экспертами к категории “вариантов, которые вызывают обеспокоенность”. “Поскольку деятельность по выявлению вариантов вируса SARS-CoV-2 активизируется на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться количество стран, областей и территорий, которые информируют о наличии вариантов, которые вызывают обеспокоенность”, — говорится в еженедельном эпидемическом бюллетени ВОЗ.
Детали
Эксперты подчеркивают, что сообщение о наличии дельта-варианта поступили из 192 стран, тогда как в бюллетене за предыдущую неделю шла речь о 187 государствах. Штамм “дельта” известный специалистам с октября 2020 года, после его обнаружения в Индии.
В свою очередь штамм “альфа”, впервые обнаруженный в сентябре 2020 в Великобритании, находится сейчас в 195 странах и территориях (на две больше, чем неделей ранее). вариант “бета”, который в августе прошлого года был обнаружен в ЮАР, циркулирует теперь в 145 государствах, их количество увеличилось за неделю на три. Штамм “гамма”, обнаруженный в сентябре в Бразилии, присутствует в 99 странах (на три больше).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 469 856 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 206 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.