У ВООЗ назвали очікувану вартість глобальної вакцинації від коронавірусу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. На вакцини проти нового коронавірусу потрібно більше 100 млрд доларів США. Про це на брифінгу в понеділок заявив Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, передає УНН.

"В найближчі три місяці є вирішальне вікно можливостей для розширення масштабів роботи ACT-Accelerator (ініціатива "Прискорення доступу до засобів боротьби з COVID-19" - ред.) для досягнення глобального впливу. Однак, щоб скористатися цим вікном, ми повинні істотно розширити спосіб фінансування ACT-Accelerator і зробити пріоритетним використання нових інструментів. Між нашими амбіціями щодо ACT-Accelerator і сумою виділених коштів існує величезний розрив. Хоча ми вдячні тим, хто вніс свій вклад, це тільки 10% від шляху фінансування тих мільярдів, необхідних для реалізації обіцянки ACT Accelerator", - сказав Гебреєсус.

Глава ВООЗ зазначив, що це тільки частина глобальних інвестицій, необхідних для того, щоб кожен міг отримати доступ до засобів боротьби з коронавірусом.

"Тільки на вакцини буде потрібно понад 100 мільярдів доларів. Звучить як великі гроші, і це так. Але це мало у порівнянні з 10 трильйонами доларів, які країни G20 вже вклали у боротьбу з наслідками пандемії", - додав він.

Як повідомлялося в УНН, раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію першої у світі вакцини від коронавірусної інфекції у Росії.

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