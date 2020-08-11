В ВОЗ назвали ожидаемую стоимость глобальной вакцинации от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. На вакцины против нового коронавируса нужно больше 100 млрд долларов США. Об этом на брифинге в понедельник заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает УНН.
"В ближайшие три месяца есть решающее окно возможностей для расширения масштабов работы ACT-Accelerator (инициатива "Ускорение доступа к средствам борьбы с COVID-19" - ред.) для достижения глобального влияния. Однако, чтобы воспользоваться этим окном, мы должны существенно расширить способ финансирования ACT-Accelerator и сделать приоритетным использование новых инструментов. Между нашими амбициями относительно ACT-Accelerator и суммой выделенных средств существует огромный разрыв. Хотя мы благодарны тем, кто внес свой вклад, это только 10% от пути финансирования тех миллиардов, необходимых для реализации обещания ACT Accelerator", - сказал Гебрейесус.
Глава ВОЗ отметил, что это только часть глобальных инвестиций, необходимых для того, чтобы каждый мог получить доступ к средствам борьбы с коронавирусом.
"Только на вакцины потребуется более 100 млрд долларов. Звучит как большие деньги, и это так. Но это мало по сравнению с 10 триллионами долларов, которые страны G20 уже вложили в борьбу с последствиями пандемии", - добавил он.
Как сообщалось в УНН, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России.