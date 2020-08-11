В ВОЗ назвали ожидаемую стоимость глобальной вакцинации от коронавируса

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87305 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102588 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127799 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107899 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128108 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101417 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102213 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104074 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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В ВОЗ назвали ожидаемую стоимость глобальной вакцинации от коронавируса

В ВОЗ назвали ожидаемую стоимость глобальной вакцинации от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 15359 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. На вакцины против нового коронавируса нужно больше 100 млрд долларов США. Об этом на брифинге в понедельник заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает УНН.

"В ближайшие три месяца есть решающее окно возможностей для расширения масштабов работы ACT-Accelerator (инициатива "Ускорение доступа к средствам борьбы с COVID-19" - ред.) для достижения глобального влияния. Однако, чтобы воспользоваться этим окном, мы должны существенно расширить способ финансирования ACT-Accelerator и сделать приоритетным использование новых инструментов. Между нашими амбициями относительно ACT-Accelerator и суммой выделенных средств существует огромный разрыв. Хотя мы благодарны тем, кто внес свой вклад, это только 10% от пути финансирования тех миллиардов, необходимых для реализации обещания ACT Accelerator", - сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что это только часть глобальных инвестиций, необходимых для того, чтобы каждый мог получить доступ к средствам борьбы с коронавирусом.

"Только на вакцины потребуется более 100 млрд долларов. Звучит как большие деньги, и это так. Но это мало по сравнению с 10 триллионами долларов, которые страны G20 уже вложили в борьбу с последствиями пандемии", - добавил он.

Как сообщалось в УНН, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России.

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