У ВМС пообіцяли все можливе для протидії російській блокаді у морі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Україна зробить все можливе для стабілізації ситуації в Азовському та Чорному морях, що стосується блокування Росією кораблів, які прямують в українські порти. Про це сказав в інтерв’ю "Голосу Америки" командувач Військово-морськими силами ЗСУ Ігор Воронченко, передає УНН.
"Ми прораховуємо всі варіанти загострення обстановки і прораховуємо весь склад сил та засобів, які потрібно там залучати. Я впевнений, що ми зробимо все для того, щоб стабілізувати обстановку", - сказав Воронченко, відповідаючи на запитання про те, чим зможе відповісти Україна, якщо росіяни продовжать зупинку кораблів, що прямують в українські порти.
Додамо, командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко у США зустрівся із головнокомандуючим ВМС США Джоном Річардсоном та іншими представниками міноборони США. Темою зустрічей було двостороння співпраця у сфері безпеки.
Нагадаємо, раніше у МТОТ повідомляли, що Російська Федерація всупереч міжнародному праву блокує рух кораблів через Керченську протоку.