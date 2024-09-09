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У вівторок в Україні не планують застосовувати графіки відключень світла

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НЕК "Укренерго" повідомила, що 10 вересня в Україні не прогнозуються графіки відключень світла. Енергетики закликають українців ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Завтра, 10 вересня, в Україні не прогнозуються графіки відключень світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Завтра, 10 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується

- йдеться в заяві "Укренерго".

Разом з тим енергетики просять українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Окрім того, в компанії просять не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів. 

Нагадаємо

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна пройде зиму в нормальному режимі електрозабезпечення, якщо не буде критичних ударів РФ.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоЕкономіка

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