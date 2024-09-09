Во вторник в Украине не планируют применять графики отключений света

Завтра, 10 сентября, в Украине не прогнозируются графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

Завтра, 10 сентября, применение мер ограничения не прогнозируется - говорится в заявлении «Укрэнерго».

Вместе с тем энергетики просят украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение суток. Кроме того, в компании просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Напомним,

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина пройдет зиму в нормальном режиме электрообеспечения, если не будет критических ударов РФ.