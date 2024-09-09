Во вторник в Украине не планируют применять графики отключений света
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» сообщила, что 10 сентября в Украине не прогнозируются графики отключений света. Энергетики призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных электроприборов.
Завтра, 10 сентября, в Украине не прогнозируются графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Завтра, 10 сентября, применение мер ограничения не прогнозируется
Вместе с тем энергетики просят украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение суток. Кроме того, в компании просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов.
Напомним,
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина пройдет зиму в нормальном режиме электрообеспечения, если не будет критических ударов РФ.