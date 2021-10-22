У віці 18 років: українець виборов медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. 18-річний гімнаст Ілля Ковтун здобув бронзову медаль на дебютному чемпіонаті світу, який проходить у Кітакюсю і приніс Україні першу нагороду в рамках змагань планетарної першості. Про це інформує пресслужба НОК України, передає УНН.
Деталі
У найпрестижнішому виді програми Ковтун назбирав за виступи у вільних вправах, на коні, кільцях, в опорному стрибку, на брусах та поперечині 84,899 бали та посів третє місце.
Золоту медаль з результатом 87,981 бали виграв китаєць Чжан Бохеном. Медаль срібного гатунку в активі японця Дайкі Хасімото, який набрав на 0,017 пункти менше за переможця.
Зауважимо, що це друга медаль України у багатоборстві на чемпіонатах світу. 2019 року "бронзу" здобув Олег Верняєв.
Контекст
Десять спортсменів представляють Україну на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, який триватиме у Японії до 24 жовтня включно.