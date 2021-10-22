В возрасте 18 лет украинец завоевал медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. 18-летний гимнаст Илья Ковтун получил бронзовую медаль на дебютном чемпионате мира, который проходит в Китакюсю и принес Украине первую награду в рамках соревнований планетарного первенства. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
Детали
В самом престижном виде программы Ковтун собрал за выступления в вольных упражнениях, на коне, кольцах, в опорном прыжке, на брусьях и перекладине 84,899 балла и занял третье место.
Золотую медаль с результатом 87,981 балла выиграл китаец Чжан Бохэном. Медаль серебряного достоинства в активе японца Дайк Хасимото, который набрал на 0,017 пункта меньше победителя.
Заметим, что это вторая медаль Украины в многоборье на чемпионатах мира. 2019 “бронзу” получил Олег Верняев.
Контекст
Десять спортсменов представляют Украину на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Японии до 24 октября включительно.