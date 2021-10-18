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Десять спортсменів представлять Україну на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики

Десять спортсменів представлять Україну на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У японському місті Кітакюсю сьогодні стартуватимуть змагання чемпіонату світу зі спортивної гімнастики. Стала відома заявка збірної України на даний захід, повідомляє УНН з посиланням на сайт НОК України.

Деталі

Україну на цьому старті представлятимуть 10 спортсменів, а саме:

Чоловіки: Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Назар Чепурний, Роман Ващенко, Владислав Грико.

Жінки: Анастасія Бачинська, Яна Федорова, Єлізавета Губарева, Валерія Осіпова.

Відзначимо, що на чемпіонаті розіграють 12 комплектів медалей: по одному в чоловічому й жіночому особистому багатоборстві, а також у шести чоловічих фіналах в окремих видах і чотирьох жіночих. Змагання триватимуть до 24 жовтня.

Нагадаємо

На минулому чемпіонаті світу-2019 Україна завоювала дві нагороди бронзового відтинку. Це зробили Олег Верняєв та Ігор Радівілов.

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