Десять спортсменів представлять Україну на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У японському місті Кітакюсю сьогодні стартуватимуть змагання чемпіонату світу зі спортивної гімнастики. Стала відома заявка збірної України на даний захід, повідомляє УНН з посиланням на сайт НОК України.
Деталі
Україну на цьому старті представлятимуть 10 спортсменів, а саме:
Чоловіки: Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Назар Чепурний, Роман Ващенко, Владислав Грико.
Жінки: Анастасія Бачинська, Яна Федорова, Єлізавета Губарева, Валерія Осіпова.
Відзначимо, що на чемпіонаті розіграють 12 комплектів медалей: по одному в чоловічому й жіночому особистому багатоборстві, а також у шести чоловічих фіналах в окремих видах і чотирьох жіночих. Змагання триватимуть до 24 жовтня.
Нагадаємо
На минулому чемпіонаті світу-2019 Україна завоювала дві нагороди бронзового відтинку. Це зробили Олег Верняєв та Ігор Радівілов.