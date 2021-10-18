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Десять спортсменов представят Украину на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Десять спортсменов представят Украину на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. В японском городе Китакюсю сегодня стартуют соревнования чемпионата мира по спортивной гимнастике. Стала известна заявка сборной Украины на данное мероприятие, сообщает УНН со ссылкой на сайт НОК Украины.

Детали

Украина на этом старте представлять 10 спортсменов, а именно:

Мужчины: Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Назар Чепурной, Роман Ващенко, Владислав Грико.

Женщины: Анастасия Бачинская, Яна Федорова, Елизавета Губарева, Валерия Осипова.

Отметим, что на чемпионате разыграют 12 комплектов медалей: по одному в мужском и женском личном многоборье, а также в шести мужских финалах в отдельных видах и четырех женских. Соревнования продлятся до 24 октября.

Напомним

На прошлом чемпионате мира-2019 Украина завоевала две награды бронзового отрезке. Это сделали Олег Верняев и Игорь Радивилов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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