У високогір'ї Карпат збережеться небезпека сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей збережеться низька сніголавинна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку відділу Укргідрометцентру, який спостерігає за сніголавинною ситуацією в Українських Карпатах.
"12-13 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається низька сніголавинна небезпека (1 рівень)", – йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, південний циклон з Чорного моря принесе на більшу частину території України мокрий сніг і хуртовини.
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Нагадаємо, за прогнозом українських метеорологів, нинішня зима буде теплою, з дощем і мокрим снігом.