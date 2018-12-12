В высокогорье Карпат сохранится опасность схождения лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится низкая снеголавинная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу отдела Укргидрометцентра, который наблюдает за снеголавинной ситуацией в Украинских Карпатах.
"12-13 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется низкая снеголавинная опасность (1 уровень)", – говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, южный циклон с Черного моря принесет на большую часть территории Украины мокрый снег и метели.
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Напомним, по прогнозу украинских метеорологов, нынешняя зима будет теплой, с дождем и мокрым снегом.