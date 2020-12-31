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У Вісконсині співробітник медцентру зіпсував 500 доз вакцини від COVID-19

Київ • УНН

 • 13790 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Дії співробітника медичного центру мережі Aurora Health Care в місті Мілуокі (штат Вісконсин) призвели до того, що понад 500 доз вакцини від нового коронавірусу компанії Moderna були зіпсовані. Про це йдеться в заяві, поширеній даною мережею, передає УНН.

У Вісконсині співробітник медцентру зіпсував 500 доз вакцини від COVID-19

Інцидент стався раніше на цьому тижні. Співробітник зазначеного центру дістав ємності з препаратом зі спеціального холодильника і своєчасно їх не повернув. В результаті “500 доз вакцини були відбраковані”. Спочатку передбачалося, що мова йде про допущену співробітником “ненавмисну помилку”, проте пізніше він “визнав, що навмисно дістав вакцину з холодильника”.

Як уточнили в Aurora Health Care, вказаний працівник був звільнений. Про його мотиви інформація не наводиться. Керівництво мережі сповістило про інцидент владу для проведення подальшого розслідування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Німеччині вісім співробітників будинку престарілих отримали п’ятикратну дозу вакцини від COVID-19

Управління з питань якості продовольства і медикаментів при Міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб США раніше в поточному місяці схвалило вакцину від COVID-19, розроблену компаніями Pfizer і BioNTech. Також була сертифікована вакцина, яку випускає Moderna. Препарати вже поширюють серед населення.

За даними Університету Джонса Хопкінса, в США виявлено понад 19,7 млн ​​випадків зараження коронавірусом, померли понад 341,9 тис. осіб. Країна за обома показниками посідає перше місце в світі.

Раніше у Німеччині виникли проблеми з вакцинацією, а саме у Баварії порушили температурний режим зберігання.

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