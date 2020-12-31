В Висконсине сотрудник медцентра испортил 500 доз вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Действия сотрудника медицинского центра сети Aurora Health Care в городе Милуоки (штат Висконсин) привели к тому, что более 500 доз вакцины от нового коронавируса компании Moderna были испорчены. Об этом говорится в заявлении, распространенном данной сетью, передает УНН.
Инцидент произошел ранее на этой неделе. Сотрудник указанного центра получил емкости с препаратом из специального холодильника и своевременно их не вернул. В результате “500 доз вакцины были отбракованы”. Первоначально предполагалось, что речь идет про допущенную сотрудником “непреднамеренную ошибку”, однако позже он “признал, что намеренно достал вакцину из холодильника”.
Как уточнили в Aurora Health Care, указанный работник был уволен. О его мотивах информация не приводится. Руководство сети сообщило об инциденте власть для проведения дальнейшего расследования.
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Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США ранее в текущем месяце одобрило вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также была сертифицирована вакцина, которую выпускает Moderna. Препараты уже распространяют среди населения.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 19,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 341,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
Ранее в Германии возникли проблемы с вакцинацией, а именно в Баварии нарушили температурный режим хранения.