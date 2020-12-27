У виші Харкова сталася бійка: розтрощена вбиральня та троє постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У студентському гуртожитку Харківського економіко-правового університету сталася бійка, в результаті якої троє студентів опинились у лікарні. Про це пише Суспільне із посиланням на речниця Нацполіції Харківської області Ольгу Грабар, передає УНН.
Повідомляється, що до поліції зателефонував 19-річний студент і розповів, що у нього виник конфлікт із 31-річним працівником вишу.
“В результаті троє чоловіків отримали тілесні ушкодженні та були доставлені до лікарні”, — повідомила Грабар.
Усі троє — іноземні студенти, уточнила Грабар. Чи діяв 31-річний чоловік сам та що стало причиною конфлікту, в поліції не уточнюють.
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У мережі з’явилося відео, на якому користувачі зафільмували розтрощену вбиральню, вказавши, що бійка сталася в гуртожитку Харківського економіко-правового університету.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) кримінального кодексу України, пише видання.
Офіційної публічної інформації у пресслужбах правоохоронців наразі немає.
Нагадаємо, на Херсонщині після бійки із цивільними загинув військовий.