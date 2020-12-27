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В ВУЗе Харькова произошла драка: трое пострадавших и разгромленная уборная

Киев • УНН

 • 21424 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В студенческом общежитии Харьковского экономико-правового университета произошла драка, в результате которой трое студентов оказались в больнице. Об этом пишет Общественное со ссылкой на пресс-секретарь Нацполиции Харьковской области Ольгу Грабарь, передает УНН.

В ВУЗе Харькова произошла драка: трое пострадавших и разгромленная уборная

Как пишет издание, в полицию позвонил 19-летний студент и рассказал, что у него возник конфликт с 31-летним работником ВУЗа.

“В результате трое мужчин получили телесные повреждения и были доставлены в больницу”, — сообщила Грабарь.

Все трое — иностранные студенты, уточнила Грабарь. Действовал ли 31-летний мужчина сам и что именно стало причиной конфликта, в полиции не уточняют.

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В сети появилось видео, на котором пользователи сняли разбитую туалет, указав, что драка произошла в общежитии Харьковского экономико-правового университета.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, пишет издание.

Официальной публичной информации в пресс-службах правоохранителей пока нет.

Напомним, на Херсонщине после драки с гражданскими погиб военный.

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