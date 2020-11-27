У вишах стартували перевірки іноземних студентів: Геращенко розповів про порушення

“Уже перевірили декілька ВНЗ. Серед них — Національний медичний університет Богомольця, Харківський національний університет імені Каразіна та Донецький національний медичний університет, в якого є філіали в Маріуполі та Кропивницькому. Виявлено суттєві розбіжності (між тим, що - ред.) надано навчальним закладом і списком студентів, які перебувають на обліку в Донецькій та Кіровоградській областях. Зокрема, за рахунок невідповідності даних у згаданих наказах на зарахування.

Тобто, підсумок наступний: в університетах людей рахується набагато більше, ніж у міграційній службі. Чого, в принципі, бути не повинно. Тому, загальна задача державної політики полягає в наступному: фіксація, що дозвіл на приїзд до України надається лише тим, хто дійсно вступив, хто бажає навчатися та дотримуватися міграційного законодавства. А у вищих навчальних закладах має бути боротьба з корупцією, щоб лише ті студенти, які навчаються, отримували заліки, а не ті, хто давав хабарі. Іноземні студенти перетворилися на дійних корів”, - повідомив заступник голови МВС.

Також посадовець розповів, що в планах Міністерства створити сайт, на якому буде з'являтися інформація про всіх іноземних студентів.

“Надалі є план створити Єдиний інформаційний портал, куди буде виписано інформацію про всіх іноземних студентів, яким запропоновано навчатися в Україні. Фіксувалися випадки, коли іноземний студент навіть не мешкає в Україні, але йому дивним чином ставляться всі заліки та екзамени. Тобто, іноземець спить у себе на Батьківщині, а йому всі необхідні оцінки ставлять”, - повідомив заступник Авакова.

До того ж Антон Геращенко зазначив, що іноземець, який скоїв ДТП у Харкові, є громадянином Єгипту, а не Ємену, як повідомляли раніше.

“Я хочу одразу зазначити, що участь у ДТП у Харкові взяв не громадянин Ємену, а Єгипту. Ця людина отримала дозвіл на те, щоб проживати в Україні за підставою навчання в ВНЗ. Це дуже велика проблема, адже після перевірки, вибіркової, яку вже провели в декількох медичних навчальних закладах, виявилося, що кожен шостий студент (іноземець — ред.) отримує запрошення в Україну, але тут не навчається. Вони приїжджають до своєї країни й не в змозі зробити операцію, не можуть виконувати ті обов'язки, які вони брали на себе, приїздивши навчатися до України. У мене з міністром (міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим — ред.) була нарада, після якої було доручено Державній міграційній службі разом із Міністерством охорони здоров'я, у яких є профільні медичні університети, та з Міністерством освіти провести перевірку ВНЗ”, - зазначив Геращенко.

Нагадаємо, що 7 листопада у центрі Харкова сталася ДТП, внаслідок якої троє людей в тяжкому стані були доставлені в лікарні. Винуватцем пригоди став 22-річний іноземний студент.

Після цього заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що через ДТП у Харкові у закладах вищої освіти відбудуться перевірки щодо успішності та відвідуванності студентів-іноземців.