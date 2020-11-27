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В вузах стартовали проверки иностранных студентов: Геращенко рассказал о нарушениях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. После ДТП в Харькове с участием иностранного студента началась анонсирована в МВД проверка ряда высших учебных заведений, где получают образование иностранные студенты. Об этом УНН рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Уже проверили несколько вузов. Среди них - Национальный медицинский университет Богомольца, Харьковский национальный университет имени Каразина и Донецкий национальный медицинский университет, у которого есть филиалы в Мариуполе и Кропивницком. Выявлены существенные различия (между тем, что - ред.) предоставлено учебным заведением и списком студентов, состоящих на учете в Донецкой и Кировоградской областях. В частности, за счет несоответствия данных в упомянутых приказах на зачисление.

То есть, результат следующий: в университетах людей числится гораздо больше, чем в миграционной службе. Чего, в принципе, быть не должно. Поэтому, общая задача государственной политики заключается в следующем: фиксация, что разрешение на приезд в Украину предоставляется только тем, кто действительно вступил, кто желает учиться и соблюдать миграционное законодательство. А в высших учебных заведениях должна быть борьба с коррупцией, чтобы только те студенты, которые учатся, получали зачеты, а не те, кто давал взятки. Иностранные студенты превратились в дойных коров", - сообщил заместитель главы МВД.

Также чиновник рассказал, что в планах Министерства создать сайт, на котором будет появляться информация обо всех иностранных студентах.

"В дальнейшем есть план создать Единый информационный портал, куда будет выписана информация о всех иностранных студентах, которым предложено учиться в Украине. Фиксировались случаи, когда иностранный студент даже не живет в Украине, но ему странным образом ставятся все зачеты и экзамены. То есть, иностранец спит у себя на Родине, а ему все необходимые оценки ставят", - сообщил заместитель Авакова.

К тому же Антон Геращенко отметил, что иностранец, который совершил ДТП в Харькове, является гражданином Египта, а не Йемена, как сообщалось ранее.

"Я хочу сразу отметить, что участие в ДТП в Харькове взял не гражданин Йемена, а Египта. Этот человек получил разрешение на то, чтобы проживать в Украине на основании обучения в вузе. Это очень большая проблема, ведь после проверки, выборочной, которую уже провели в нескольких медицинских учебных заведениях, оказалось, что каждый шестой студент (иностранец - ред.) получает приглашение в Украину, но здесь не учится. Они приезжают в свою страну и не в состоянии сделать операцию, не могут выполнять те обязанности, которые они брали на себя, приезжая учиться в Украину. У меня с министром (министром внутренних дел Арсеном Аваковым - ред.) было совещание, после которого было поручено Государственной миграционной службе совместно с Министерством здравоохранения, имеющим профильные медицинские университеты, и с Министерством образования провести проверку вузов", - отметил Геращенко.

Напомним, что 7 ноября в центре Харькова произошло ДТП, в результате которого три человека в тяжелом состоянии были доставлены в больницы. Виновником происшествия стал 22-летний иностранный студент.

После этого заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что из-за ДТП в Харькове в учреждениях высшего образования состоятся проверки успеваемости и посещаемости студентов-иностранцев.

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