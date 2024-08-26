У Вінниці знову чути вибухи, працює ППО
Київ • УНН
У Вінниці повідомляють про повторні звуки вибухів під час повітряної тривоги. Перша заступниця начальника Вінницької ОВА підтвердила роботу ППО та закликала жителів залишатися в укриттях.
У Вінниці повідомляють про повторні звуки вибухів. Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що працює ППО, пише УНН.
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"У Вінниці знову було чутно звук вибуху", - вказало "Суспільне".
"В області триває повітряна тривога! Працює ППО! Залишайтеся в укриттях", - вказала Заболотна у Telegram.
Про вибухи повідомляють у Хмельницькому, Дніпрі та Вінниці під час повітряної тривоги26.08.24, 08:24 • 26682 перегляди