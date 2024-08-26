В Виннице снова слышны взрывы, работает ПВО
Киев • УНН
В Виннице сообщают о повторных звуках взрывов во время воздушной тревоги. Первый заместитель начальника Винницкой ОГА подтвердила работу ПВО и призвала жителей оставаться в укрытиях.
В Виннице сообщают о повторных звуках взрывов. Первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная сообщила, что работает ПВО, пишет УНН.
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«В Виннице снова был слышен звук взрыва», - указало „Суспільне“.
«В области продолжается воздушная тревога! Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях», - указала Заболотная в Telegram.
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