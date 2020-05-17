У Вінницькій області горів деревообробний цех

Як повідомили у ДСНС, 17 травня о 04:08 у с. Комарів Вінницького району на території ДП "Вінницький лісгогсп" в будівлі деревообробного цеху на покрівлі виникла пожежа.

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"О 07:02 пожежу ліквідовано. Вогнем знищено покрівлю на площі 400 квадратних метрів. До гасіння залучалось 23 чоловіки особового складу та 5 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Жертв та постраждалих немає, додали рятувальники.