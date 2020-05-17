В Винницкой области горел деревообрабатывающий цех
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Винницкой области произошел пожар в здании деревообрабатывающего цеха. Как сообщили в ГСЧС, огонь уничтожил кровлю на площади 400 квадратных метров, передает УНН.
Как сообщили в ГСЧС, 17 мая в 4:08 в с. Комаров Винницкого района на территории ГП “Винницкий лесгогсп” в здании деревообрабатывающего цеха на кровле возник пожар.
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“В 7:02 пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля на площади 400 квадратных метров. К тушению привлекалось 23 человека личного состава и 5 единиц техники”, — говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.