На Одещині сталася пожежа на ринку “7 кілометр”

“17 травня надійшло повідомлення про загорання магазину на території Промислового ринку „7 км“ по вул. Базова,Овідіопольського р-ну, смт. Авангард”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що по прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено загорання в 2-х поверховому магазині. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Нагадаємо, у Харкові сталася пожежа у 5-поверховому будинку. Трьох людей пожежники евакуювали та ще трьох людей, які через сильне задимлення не могли самостійно покинути помешкання, врятували.