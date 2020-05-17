У Харкові евакуювали людей через пожежу у багатоповерховому будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Харкові сталася пожежа у 5-поверховому будинку. Трьох людей пожежники евакуювали та ще трьох людей, які через сильне задимлення не могли самостійно покинути помешкання, врятували. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Харківській області.
“... надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у п’ятиповерховому житловому будинку за адресою у місті Харків”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що до місця пожежі негайно було направлено 2 відділення служби порятунку на автоцистернах та одне відділення на автодрабинi. На той момент горіли домашні речі на кухні квартири на 4-му поверсі житлової п’ятиповерхівки.
Загальна площа пожежі склала близько 10 кв.м. В результаті горіння виділилась велика кількість небезпечного диму, котрий почав проникати до сусідніх помешкань. Троє мешканців квартири на 5-му поверсі (жiнка 1968 р.н., чоловік 1979р.н. та дівчина 2004 р.н.) задихались від їдкого диму та самостійно не мали змоги покинути будинок. Рятувальники за допомогою автодрабини спустили людей з небезпечної зони через вікно будівлі. Крім того, ще 3 людей з 4-го поверху рятувальники евакуювали з будівлі.
Її причина та збитки наразі встановлюються.
Нагадаємо, у місті Жовті Води під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки 1949 року народження.