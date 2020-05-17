У Харкові евакуювали людей через пожежу у багатоповерховому будинку

“... надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у п’ятиповерховому житловому будинку за адресою у місті Харків”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що до місця пожежі негайно було направлено 2 відділення служби порятунку на автоцистернах та одне відділення на автодрабинi. На той момент горіли домашні речі на кухні квартири на 4-му поверсі житлової п’ятиповерхівки.

Загальна площа пожежі склала близько 10 кв.м. В результаті горіння виділилась велика кількість небезпечного диму, котрий почав проникати до сусідніх помешкань. Троє мешканців квартири на 5-му поверсі (жiнка 1968 р.н., чоловік 1979р.н. та дівчина 2004 р.н.) задихались від їдкого диму та самостійно не мали змоги покинути будинок. Рятувальники за допомогою автодрабини спустили людей з небезпечної зони через вікно будівлі. Крім того, ще 3 людей з 4-го поверху рятувальники евакуювали з будівлі.

Її причина та збитки наразі встановлюються.

Нагадаємо, у місті Жовті Води під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки 1949 року народження.