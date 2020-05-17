В Одесской области произошел пожар на рынке "7 километр"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Одесской области на территории рынка "7 километр" загорелся 2-этажный магазин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
"17 мая поступило сообщение о возгорании магазина на территории Промышленного рынка "7 км" по ул. Базовая, Овидиопольского р-на, с. Авангард", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытию на место вызова спасателями установлено возгорание в 2-х этажном магазине. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Напомним, в Харькове произошел пожар в 5-этажном доме. Троих человек пожарные эвакуировали и еще троих человек, которые из-за сильного задымления не могли самостоятельно покинуть помещение, спасли.