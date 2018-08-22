У Вінниці знайшли тіло жінки з вогнепальним пораненням
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Тіло жінки з вогнепальним пораненням знайшли вчора біля залізничних колій у Вінниці. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області.
"Вчора не далеко від залізничних колій, на вулиці Привокзальній, знайшли тіло жінки з вогнепальним пораненням. Виявилося, що це вінничанка 1986 року народження", - зазначили в поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство". Зараз працівники поліції вживають заходів щодо встановлення особи, яка може бути причетною до вбивства жінки.
Нагадаємо, понівечене вогнем тіло чоловіка знайшли у лісовому масиві на Житомирщині.