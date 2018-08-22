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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Виннице нашли тело женщины с огнестрельным ранением

Киев • УНН

 • 11326 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Тело женщины с огнестрельным ранением нашли вчера возле железнодорожных путей в Виннице. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Винницкой области.

В Виннице нашли тело женщины с огнестрельным ранением

"Вчера недалеко от железнодорожных путей, на улице Привокзальной, нашли тело женщины с огнестрельным ранением. Оказалось, что это винничанка 1986 года рождения", - отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Сейчас работники полиции принимают меры по установлению лица, которое может быть причастно к убийству женщины.

Напомним, изувеченное огнем тело мужчины нашли в лесном массиве в Житомирской области.

Украинские Национальные Новости

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