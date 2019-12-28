На Вінниччині розслідують катування підлітками 15-річної дівчини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Вінницькій області через катування 15-річної дівчини неповнолітніми прокуратура відкрила кримінальне провадження. Про це УНН повідомили пресслужбі областної прокуратури.
"Калинівською місцевою прокуратурою Вінницької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо катування 15-річної дівчини неповнолітніми", - йдеться в повідомленні.
Досудовим розслідуванням установлено, що троє дівчат, учениць одного із училищ м. Козятина, в ніч з 24 на 25 грудня 2019 року, в гуртожитку цього навчального закладу, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на ґрунті міжособистісної сварки, висловлених претензій щодо поведінки потерпілої, вчиняли над дівчиною дії, що не відповідають загальноприйнятим нормам моралі, принижували її людську гідність.
За даним фактом, за письмовою заявою потерпілої, поліцією внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 КК України – легке тілесне ушкодження.
За результатами проведення першочергових слідчих дій, кримінальне правопорушення перекваліфіковано на ч.2 ст.127 КК України – катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій, які вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Проводяться слідчі та процесуальні дії з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Хід досудового розслідування взято на контроль прокуратурою Вінницької області.
Санкція ч.2. ст. 127 Кримінального кодексу України (катування) передбачає покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, прокуратурою Вінницької області взято на контроль хід розслідування кримінального провадження щодо жорстокого катування молодиками 18-річного студента коледжу.