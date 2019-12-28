В Винницкой области расследуют пытки подростками 15-летней девушки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Винницкой области из-за пыток 15-летней девушки несовершеннолетними прокуратура открыла уголовное производство. Об этом УНН сообщили пресс-службе областной прокуратуры.
"Калиновский местной прокуратурой Винницкой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве относительно пыток 15-летней девушки несовершеннолетними", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что трое девушек, учениц одного из училищ г. Козятина, в ночь с 24 на 25 декабря 2019 года, в общежитии этого учебного заведения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве межличностной ссоры, высказанных претензий к поведению потерпевшей, совершали над девушкой действия, не соответствующие общепринятым нормам морали, унижали ее человеческое достоинство.
По данному факту по письменному заявлению потерпевшей, полицией внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.125 УК Украины - легкое телесное повреждение.
По результатам проведения первоочередных следственных действий, уголовное преступление переквалифицировано на ч.2 ст.127 УК Украины - пытка, то есть умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий, совершенные по предварительному сговору группой лиц.
Проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств уголовного правонарушения.
Ход досудебного расследования взят на контроль прокуратурой Винницкой области.
Санкция ч.2. ст. 127 Уголовного кодекса Украины (истязание) предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
Напомним, прокуратурой Винницкой области взят на контроль ход расследования уголовного производства в отношении жестокого истязания молодыми людьми 18-летнего студента колледжа.