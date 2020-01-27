У Вінниці автобус наїхав на пішохода, після чого його на смерть збив зустрічний Volkswagen
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Вінниці пішохід перетинав дорогу у невстановленому місці, де його збив автобус "Богдан" та відкинув на зустрічну смугу. Там чоловіка на смерть збив мікроавтобус Volkswagen. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.
Повідомляється, що автопригода сталася 26 січня близько 18:00 на вулиці Келецькій.
"Попередньо встановлено, що 60-річний водій автобуса "Богдан" допустив наїзд на пішохода, який перетинав дорогу у невстановленому місті. Від удару потерпілого відкинуло на смугу зустрічного руху, де він потрапив під колеса автомобіля Volkswagen Transporter. За кермом мікроавтобуса перебував 53-річний житель міста Житомир. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що померлому було близько 60 років, він мав сиве коротке волосся, був одягнений в темне коротке пальто, чорні штани та сірий в’язаний светр.
Слідчим управляння відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на трасі "Одеса-Київ" через несприятливі умови зіштовхнулися одинадцять транспортних засобів, є загиблий і травмовані.