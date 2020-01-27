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В Виннице автобус наехал на пешехода, после чего его насмерть сбил встречный Volkswagen

Киев • УНН

 • 15916 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Виннице пешеход пересекал дорогу в неустановленном месте, где его сбил автобус "Богдан" и отбросил на встречную полосу. Там мужчину насмерть сбил микроавтобус Volkswagen. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В Виннице автобус наехал на пешехода, после чего его насмерть сбил встречный Volkswagen

Сообщается, что автопроисшествие произошло 26 января около 18:00 на улице Келецкой.

"Предварительно установлено, что 60-летний водитель автобуса "Богдан" допустил наезд на пешехода, который пересекал дорогу в неустановленном месте. От удара пострадавшего отбросило на полосу встречного движения, где он попал под колеса автомобиля Volkswagen Transporter. За рулем микроавтобуса находился 53-летний житель города Житомир. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего мужчины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что умершему было около 60 лет, он имел седые короткие волосы, был одет в темное короткое пальто, черные брюки и серый вязаный свитер.

Следователем управления открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на трассе "Одесса-Киев" за неблагоприятных условий столкнулись одиннадцать транспортных средств, есть погибший и травмированные.

Украинские Национальные Новости

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