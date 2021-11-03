У відставленого урядовця Любченка влаштували обшуки у справі про "скрутки"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. НАБУ, САП спільно з СБУ проводять обшуки у справі щодо корупційного механізму у Державній податковій службі. Зокрема, вони відбуваються у Державній податковій службі, її регіональних підрозділах, а також за місцями проживання фігурантів провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
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“НАБУ, САП спільно з СБУ здійснюють обшуки в приміщеннях центрального апарату Державної податкової служби України, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій області”, — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що як стало відомо УНН з власних джерел, обшуки проходять в експершого віце-прем’єр-міністра України — міністра економіки України Олексія Любченка, якого сьогодні ВР звільнила. До роботи в Кабміні Любченко очолював Державну податкову служби України.
До слова, обшуки розпочалися ще до його фактичного звільнення голосами нардепів.
Деталі
Повідомляється, що слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють в межах розслідування так званих податкових “скруток”, яке розпочато за власними напрацюваннями детективів, публікаціями у ЗМІ та інформацією, зазначеною у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат держбюджету.
У САП зазначили, що попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 364 КК України.
У СБУ повідомили, що, за попередньою інформацією, схема полягала у “покриванні” шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.
“В ході обшуків виявлено та вилучено документи, які підтверджують даний протиправний механізм. Зокрема факти, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим „скруткам“, а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових”, — розповіли в СБУ.
Доповнення
Верховна Рада схвалила відставку Олексія Любченка з посади першого віце-прем’єр-міністра — міністра економіки України. Рішення підтримало 320 народних обранців.