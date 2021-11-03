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У отставленного члена правительства Любченко устроили обыски по делу о "скрутках"

Киев • УНН

 • 19809 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. НАБУ, САП совместно с СБУ проводят обыски по делу о коррупционном механизме в Государственной налоговой службе. В частности, они происходят в Государственной налоговой службе, ее региональных подразделениях, а также по местам проживания фигурантов производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

У отставленного члена правительства Любченко устроили обыски по делу о "скрутках"

Цитата:

“НАБУ, САП совместно с СБУ осуществляют обыски в помещениях центрального аппарата Государственной налоговой службы Украины, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской области”, — говорится в сообщении.

Отметим, что как стало известно УНН из собственных источников, обыски проходят у первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Украины Алексея Любченко, которого сегодня ВР уволила. До работы в Кабмине Любченко возглавлял Государственную налоговую службы Украины.

К слову, обыски начались еще до его фактического увольнения голосами нардепов.

Детали

Сообщается, что следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования так называемых налоговых “скруток”, которое начато по собственным наработкам детективов, публикациям в СМИ и информации, указанной в отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям госбюджета.

В САП отметили, что предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В СБУ сообщили, что, по предварительной информации, схема заключалась в “покрывании" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помогали фиктивным предприятиям.

"В ходе обысков обнаружены и изъяты документы, подтверждающие данный противоправный механизм. В частности факты, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым “скруткам", а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых", - рассказали в СБУ.

Дополнение

Верховная Рада одобрила отставку Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины. Решение поддержало 320 народных избранников.

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