У отставленного члена правительства Любченко устроили обыски по делу о "скрутках"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. НАБУ, САП совместно с СБУ проводят обыски по делу о коррупционном механизме в Государственной налоговой службе. В частности, они происходят в Государственной налоговой службе, ее региональных подразделениях, а также по местам проживания фигурантов производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
Цитата:
“НАБУ, САП совместно с СБУ осуществляют обыски в помещениях центрального аппарата Государственной налоговой службы Украины, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской области”, — говорится в сообщении.
Отметим, что как стало известно УНН из собственных источников, обыски проходят у первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Украины Алексея Любченко, которого сегодня ВР уволила. До работы в Кабмине Любченко возглавлял Государственную налоговую службы Украины.
К слову, обыски начались еще до его фактического увольнения голосами нардепов.
Детали
Сообщается, что следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования так называемых налоговых “скруток”, которое начато по собственным наработкам детективов, публикациям в СМИ и информации, указанной в отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям госбюджета.
В САП отметили, что предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 364 УК Украины.
В СБУ сообщили, что, по предварительной информации, схема заключалась в “покрывании" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помогали фиктивным предприятиям.
"В ходе обысков обнаружены и изъяты документы, подтверждающие данный противоправный механизм. В частности факты, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым “скруткам", а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых", - рассказали в СБУ.
Дополнение
Верховная Рада одобрила отставку Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины. Решение поддержало 320 народных избранников.