У Відні фарбою облили пам'ятник радянським воїнам
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У столиці Австрії Відні невідомі облили червоною фарбою пам'ятник радянським воїнам. Про це повідомляє посольство України в Республіці Австрія в Facebook, передає УНН.
Пам'ятник радянським воїнам неодноразово ставав об'єктом нападів вандалів. Посольство України бачить в цьому небезпечну тенденцію.
"Посольство України знову звертається до компетентних властей з проханням притягнути винних до відповідальності і забезпечити гідність пам'ятника", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на кордоні напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який відзначається 9 травня, посилені заходи безпеки.
У сквері імені Тараса Шевченка в місті Куп'янськ Харківської області вандали облили червоною фарбою пам'ятник "Козацький хрест", встановлений на честь воїнів АТО.