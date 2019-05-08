В Вене краской облили памятник советским воинам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В столице Австрии Вене неизвестные облили красной краской памятник советским воинам. Об этом сообщает посольство Украины в Республике Австрия в Facebook, передает УНН.
Памятник советским воинам неоднократно становился объектом нападений вандалов. Посольство Украины видит в этом опасную тенденцию.
“Посольство Украины вновь обращается к компетентным властям с просьбой привлечь виновных к ответственности и обеспечить достоинство памятника”, — идется в сообщении.
Напомним, на границе накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, усилены меры безопасности.
В сквере имени Тараса Шевченко в городе Купянск Харьковской области вандалы облили красной краской памятник “Казацкий крест”, установленный в честь воинов АТО.