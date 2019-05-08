В Вене краской облили памятник советским воинам

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 86726 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 102369 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105196 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106700 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 131215 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113363 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138962 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144813 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130238 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130302 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Вене краской облили памятник советским воинам

В Вене краской облили памятник советским воинам

Киев  •  УНН

 • 10662 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В столице Австрии Вене неизвестные облили красной краской памятник советским воинам. Об этом сообщает посольство Украины в Республике Австрия в Facebook, передает УНН.

Памятник советским воинам неоднократно становился объектом нападений вандалов. Посольство Украины видит в этом опасную тенденцию.

“Посольство Украины вновь обращается к компетентным властям с просьбой привлечь виновных к ответственности и обеспечить достоинство памятника”, — идется в сообщении.

Напомним, на границе накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, усилены меры безопасности.

В сквере имени Тараса Шевченко в городе Купянск Харьковской области вандалы облили красной краской памятник “Казацкий крест”, установленный в честь воинов АТО.

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