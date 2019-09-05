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У вибухівці, через яку постраждав тернопільський ректор, були шматки дроту

У вибухівці, через яку постраждав тернопільський ректор, були шматки дроту

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Саморобний вибуховий пристрій, який підкинули на подвір’я ректора Тернопільського національного економічного університету, містив дріт та металеві елементи, щоб завдати найбільшої шкоди. Про це УНН повідомили у ГУНП у Тернопільській області.

"Пристрій здетонував тоді, коли ректор його підняв. Він був у формі подарункового пакету, щоб привернути увагу. Всередині знаходились шматки дроту і металеві елементи. Тобто, розраховували на те, щоб під час вибуху завдало найбільшої шкоди", - повідомили у поліції.

При цьому, версію про дистанційну детонацію у поліції не розглядають. "Судячи з того, з чого вибуховий пристрій був зроблений, він детонував під час підйому", - вказали у поліції.

"Потерпілі прооперовані, їхньому життю нічого не загрожує", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, на подвір’ї приватного будинку у селі Петриків у Тернопільській області вибухнув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху постраждало двоє осіб. Пізніше стало відомо, що постраждали ректор Національного економічного університету та його дружина. Обох постраждалих госпіталізували. На місці вибуху виявили записку "подарунок від нас memento mori ректор memento mori".

Поліція розслідує вибух як замах на вбивство.

Також нагадаємо, з’явились подробиці про стан потерпілого ректора та його дружини.

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