Во взрывчатке, из-за которой пострадал тернопольской ректор, были куски проволоки

"Устройство сдетонировало, когда ректор его поднял. Оно было в форме подарочного пакета, чтобы привлечь внимание. Внутри находились куски проволоки и металлические элементы. То есть, рассчитывали на то, чтобы при взрыве нанесло наибольший вред", - сообщили в полиции.

При этом, версию о дистанционной детонации в полиции не рассматривают. "Судя по тому, с чего взрывное устройство было сделано, оно детонировало во время подъема", - указали в полиции.

"Потерпевшие прооперированы, их жизни ничего не угрожает", - рассказали в полиции.

Напомним, во дворе частного дома в селе Петриков в Тернопольской области взорвалось неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали два человека. Позже стало известно, что пострадали ректор Национального экономического университета и его жена. Оба пострадавших госпитализированы. На месте взрыва обнаружили записку "подарок от нас memento mori ректор memento mori".

Полиция расследует взрыв как покушение на убийство.

Также напомним, появились подробности о состоянии пострадавшего ректора и его жены.