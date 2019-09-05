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6 марта, 17:12 • 119931 просмотра

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6 марта, 17:07 • 111537 просмотра

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6 марта, 14:10 • 117703 просмотра

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Во взрывчатке, из-за которой пострадал тернопольской ректор, были куски проволоки

Во взрывчатке, из-за которой пострадал тернопольской ректор, были куски проволоки

Киев  •  УНН

 • 24380 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В самодельном взрывном устройстве, которое подбросили во двор ректора Тернопольского национального экономического университета, находились проволока и металлические элементы, чтобы нанести наибольший ущерб. Об этом УНН сообщили в ГУНП в Тернопольской области.

"Устройство сдетонировало, когда ректор его поднял. Оно было в форме подарочного пакета, чтобы привлечь внимание. Внутри находились куски проволоки и металлические элементы. То есть, рассчитывали на то, чтобы при взрыве нанесло наибольший вред", - сообщили в полиции.

При этом, версию о дистанционной детонации в полиции не рассматривают. "Судя по тому, с чего взрывное устройство было сделано, оно детонировало во время подъема", - указали в полиции.

"Потерпевшие прооперированы, их жизни ничего не угрожает", - рассказали в полиции.

Напомним, во дворе частного дома в селе Петриков в Тернопольской области взорвалось неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали два человека. Позже стало известно, что пострадали ректор Национального экономического университета и его жена. Оба пострадавших госпитализированы. На месте взрыва обнаружили записку "подарок от нас memento mori ректор memento mori".

Полиция расследует взрыв как покушение на убийство.

Также напомним, появились подробности о состоянии пострадавшего ректора и его жены.

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