У Верховну Раду пропонують пускати тільки вакцинованих або з негативним ПЛР-тестом

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Верховна Рада видала проект постанови у якому пропонує у її приміщення пускати осіб, які повністю вакциновані, або тих, які мають негативний ПЛР-тест. Про це пише УНН з посиланням на текст проекту постанови.

Цитата

“Проектом Постанови Верховної Ради України пропонується встановити, що на період дії карантину встановленого через COVID-19, допуск у приміщення адміністративних будівель Верховної Ради України народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України та інших відвідувачів, а також представників засобів масової інформації, дозволяється лише за наявності документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин або негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або довідки про одужання особи від COVID-19, якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред’явлення документа”, — йдеться у проекті постанови.

Деталі

Зокрема, відзначається, що такі заходи хочуть ввести у зв’язку з тим, що кількість нових випадків коронавірусної хвороби у Києві наблизилася до минулих пікових показників, зафіксованих у квітні 2021 року.

Доповнення

До слова, у столиці протягом минулої доби виявили 213 хворих на коронавірус, 21 людина померла.

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