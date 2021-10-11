В Верховную Раду предлагают пускать только вакцинированных или с отрицательным ПЦР-тестом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Верховная Рада издала проект постановления в котором предлагает в ее помещение пускать лиц, полностью вакцинированых, или тех, кто имеет отрицательный ПЦР-тест. Об этом пишет УНН со ссылкой на текст проекта постановления.
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“Проектом Постановления Верховной Рады Украины предлагается установить, что на период действия карантина установленного из-за COVID-19, допуск в помещение административных зданий Верховной Рады Украины народных депутатов Украины, работников Аппарата Верховной Рады Украины, помощников-консультантов народных депутатов Украины и других посетителей, а также представителей средств массовой информации, разрешается только при наличии документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин или отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или справки о выздоровлении лица от COVID-19, если лицо переболело не более за 6 месяцев до предъявления документа”, — говорится в проекте постановления.
Детали
В частности, отмечается, что такие меры хотят ввести в связи с тем, что количество новых случаев коронавирусной болезни в Киеве приблизилось к прошлым пиковым показателям, зафиксированным в апреле 2021 года.
Дополнение
К слову, в столице за прошедшие сутки обнаружили 213 больных коронавирусом, 21 человек умер.