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У Верховному Суді призначили нового тимчасово-виконуючого обов’язки голови

У Верховному Суді призначили нового тимчасово-виконуючого обов’язки голови

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. У Верховному Суді призначили тимчасово-виконуючого обов’язки голови ВС. Ним став Дмитро Луспеник, пише УНН з посиланням на трансляцію засідання суду.

Деталі

Під час засідання було проголошено, що допоки не буде обраний новий голова, його обов’язки виконуватиме суддя з найбільшим стажем.

Наразі це - Луспеник Дмитро Дмитрович.

Доповнення

Під час Пленуму голові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якого затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів, ініціювали висловлення недовіри.

Добою раніше НАБУ викрило факт одержання хабаря Головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.

Згодом, у САП підтвердили затримання Князєва.

Наразі повідомлення про підозру йому ще не вручили.

У НАБУ підтвердили, що у справі щодо корупції у Верховному Суді фігурує власник фінансової групи "Фінанси та кредит".

Бюро опублікувало фото сейфів з грошима після проведених обшуків у справі щодо затримання голови Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, що пов’язано із ухваленням судом рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит".

Під час проведення невідкладних слідчих дій, було вилучено частину предмета злочину, зокрема під час обшуку у головного фігуранта та інших учасників злочинного угрупування.

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