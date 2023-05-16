У Верховному Суді призначили нового тимчасово-виконуючого обов’язки голови
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Верховному Суді призначили тимчасово-виконуючого обов’язки голови ВС. Ним став Дмитро Луспеник, пише УНН з посиланням на трансляцію засідання суду.
Деталі
Під час засідання було проголошено, що допоки не буде обраний новий голова, його обов’язки виконуватиме суддя з найбільшим стажем.
Наразі це - Луспеник Дмитро Дмитрович.
Доповнення
Під час Пленуму голові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якого затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів, ініціювали висловлення недовіри.
Добою раніше НАБУ викрило факт одержання хабаря Головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.
Згодом, у САП підтвердили затримання Князєва.
Наразі повідомлення про підозру йому ще не вручили.
У НАБУ підтвердили, що у справі щодо корупції у Верховному Суді фігурує власник фінансової групи "Фінанси та кредит".
Бюро опублікувало фото сейфів з грошима після проведених обшуків у справі щодо затримання голови Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, що пов’язано із ухваленням судом рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит".
Під час проведення невідкладних слідчих дій, було вилучено частину предмета злочину, зокрема під час обшуку у головного фігуранта та інших учасників злочинного угрупування.
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