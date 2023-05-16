В Верховном Суде назначили нового временно исполняющего обязанности председателя
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Верховном Суде назначили временно исполняющего обязанности председателя ВС. Им стал Дмитрий Луспеник, пишет УНН со ссылкой на трансляцию заседания суда.
Детали
Во время заседания было объявлено, что пока не будет избран новый председатель, его обязанности будет исполнять судья с наибольшим стажем.
Сейчас это - Луспеник Дмитрий Дмитриевич.
Дополнение
Во время Пленума председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву, которого задержали на взятке в размере 2,7 млн долларов, инициировали выражение недоверия.
Сутками ранее НАБУ разоблачило факт получения взятки Председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым.
Впоследствии, в САП подтвердили задержание Князева.
Сейчас сообщение о подозрении ему еще не вручили.
В НАБУ подтвердили, что в деле о коррупции в Верховном Суде фигурирует владелец финансовой группы "Финансы и кредит".
Бюро опубликовало фото сейфов с деньгами после проведенных обысков по делу о задержании председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, что связано с принятием судом решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".
Во время проведения неотложных следственных действий, была изъята часть предмета преступления, в частности во время обыска у главного фигуранта и других участников преступной группировки.
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