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У вересні КНДР залишиться без рису від Південної Кореї

У вересні КНДР залишиться без рису від Південної Кореї

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Обіцяну продовольчу допомогу не встигнуть доставити у Північну Корею до кінця вересня, передає УНН з посиланням на Yonhap.

“Враховуючи час, необхідний для реальної реалізації програми допомоги, наприклад, проведення консультацій з СПП (Світовою продовольчою програмою), забезпечення необхідних кораблів, здається, важко виконати наш початковий план до вересня”, — сказав заступник прессекретаря південнокорейського міністерства об’єднання Кім Юн-Хан.

У червні Південна Корея заявила, що надасть 50 тисяч тон рису на Північ через Світову програму продовольства (СПП), щоб допомогти збіднілій країні вирішити свої проблеми з дефіцитом продовольства. Первісний план полягав у тому, щоб завершити поставки до вересня.

Але, як повідомляє заступник, Північна Корея відмовляється прийняти допомогу, через спільні військові навчання Південної Кореї та США, проведені минулого місяця. Міністерство намагається підтвердити офіційну позицію Півночі через СПП, яка працює в офісі в Пхеньяні, але поки що Сеул не отримав відповіді.

Як повідомляв УНН, КНДР знову запустила наприкінці серпня дві балістичні ракети.

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