В сентябре КНДР останется без риса от Южной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Обещанную продовольственную помощь не успеют доставить в Северную Корею до конца сентября, передает УНН со ссылкой на Yonhap.
“Учитывая время, необходимое для реальной реализации программы помощи, например, проведение консультаций с ВПП (Всемирной продовольственной программой), обеспечение необходимых кораблей, кажется, трудно выполнить наш первоначальный план до сентября”, — сказал заместитель прес-секретарь южнокорейского министерства объединения Ким Юн- Хан.
В июне Южная Корея заявила, что предоставит 50 тысяч тонн риса на Север через Всемирную программу продовольствия (ВПП), чтобы помочь обедневшей стране решить свои проблемы с дефицитом продовольствия. Первоначальный план заключался в том, чтобы завершить поставки до сентября.
Но, как сообщает заместитель, Северная Корея отказывается принять помощь, из-за совместных военных учений Южной Кореи и США, проведенных в прошлом месяце. Министерство пытается подтвердить официальную позицию Севера через СПП, которая работает в офисе в Пхеньяне, но пока Сеул не получил ответа.
Как сообщал УНН, КНДР вновь запустила в конце августа две баллистические ракеты.