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У Венесуелі затримали українця за перевезення кокаїну – ЗМІ

У Венесуелі затримали українця за перевезення кокаїну – ЗМІ

Київ • УНН

 • 8340 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Влада Венесуели затримала панамське судно з 147 кілограмами кокаїну на борту в Анзоатегуі. Також затримані 20 осіб, серед яких є українець. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Cooperante.

"Корабель Jose Progress був затриманий, на ньому було знайдено 124 упаковки кокаїну загальною вагою 147 кг. Це сталося в неділю, 7 жовтня. Затримано було 20 осіб, серед них було 17 іноземців: один українець, три росіянина, тринадцять громадян Філіппін", - сказано у повідомлені.

Як повідомляв УНН, у Середземному морі затримано українську яхту з близько 60 нелегалами.

Нагадаємо, в ніч з понеділка на вівторок вантажівка, зареєстрована в Україні та керована двома голландцями, була перехоплена митною службою у Фрузіні, на південному-заході від Тулузи у Франції.

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