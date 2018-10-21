У Венесуелі затримали українця за перевезення кокаїну – ЗМІ

"Корабель Jose Progress був затриманий, на ньому було знайдено 124 упаковки кокаїну загальною вагою 147 кг. Це сталося в неділю, 7 жовтня. Затримано було 20 осіб, серед них було 17 іноземців: один українець, три росіянина, тринадцять громадян Філіппін", - сказано у повідомлені.



Як повідомляв УНН, у Середземному морі затримано українську яхту з близько 60 нелегалами.



Нагадаємо, в ніч з понеділка на вівторок вантажівка, зареєстрована в Україні та керована двома голландцями, була перехоплена митною службою у Фрузіні, на південному-заході від Тулузи у Франції.