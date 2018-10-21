В Венесуэле задержали украинца за перевозку кокаина - СМИ

"Корабль Jose Progress был задержан, на нем было найдено 124 упаковки кокаина общим весом 147 кг. Это произошло в воскресенье, 7 октября. Задержано было 20 человек, среди них было 17 иностранцев: один украинец, три россиянина, тринадцать граждан Филиппин", - сказано в сообщении.



Как сообщал УНН, в Средиземном море задержано украинскую яхту с около 60 нелегалами.



Напомним, в ночь с понедельника на вторник грузовик, зарегистрированный в Украине и управляемый двумя голландцами, был перехвачен таможенной службой в Фрузини, на юго-западе от Тулузы во Франции.