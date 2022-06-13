У Венесуелі підтвердили перший випадок віспи мавп
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Уряд Венесуели заявив, що зафіксував перший випадок віспи мавп у країні. Про це повідомляє УНН.
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Уряд Венесуели заявив у неділю, що зафіксував перший випадок віспи мавп у чоловіка, який в’їхав у країну через її головний аеропорт поблизу Каракаса після прибуття з Мадрида.
Відстеження контактів триває, повідомив міністр охорони здоров’я Магалі Гутьєррес у Twitter.
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"Його негайно ізолювали, провели відповідні аналізи та відібрали проби, які дали позитивний результат", - йдеться у повідомленні міністерства.
Нагадаємо
Американські посадовці заявили про наміри значно збільшити запаси вакцин проти віспи мавп.