У Венесуелі підтвердили перший випадок віспи мавп

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Уряд Венесуели заявив у неділю, що зафіксував перший випадок віспи мавп у чоловіка, який в’їхав у країну через її головний аеропорт поблизу Каракаса після прибуття з Мадрида.

Відстеження контактів триває, повідомив міністр охорони здоров’я Магалі Гутьєррес у Twitter.

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"Його негайно ізолювали, провели відповідні аналізи та відібрали проби, які дали позитивний результат", - йдеться у повідомленні міністерства.

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Американські посадовці заявили про наміри значно збільшити запаси вакцин проти віспи мавп.