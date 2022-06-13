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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 44717 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Венесуелі підтвердили перший випадок віспи мавп

У Венесуелі підтвердили перший випадок віспи мавп

Київ • УНН

 • 114378 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Уряд Венесуели заявив, що зафіксував перший випадок віспи мавп у країні. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Уряд Венесуели заявив у неділю, що зафіксував перший випадок віспи мавп у чоловіка, який в’їхав у країну через її головний аеропорт поблизу Каракаса після прибуття з Мадрида.

Відстеження контактів триває, повідомив міністр охорони здоров’я Магалі Гутьєррес у Twitter.

Цитата

"Його негайно ізолювали, провели відповідні аналізи та відібрали проби, які дали позитивний результат", - йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо

Американські посадовці заявили про наміри значно збільшити запаси вакцин проти віспи мавп.

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