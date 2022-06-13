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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Венесуэле подтвердили первый случай оспы обезьян

В Венесуэле подтвердили первый случай оспы обезьян

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Правительство Венесуэлы заявило, что зафиксировало первый случай оспы обезьян в стране. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Правительство Венесуэлы заявило в воскресенье, что зафиксировало первый случай оспы обезьян у мужчины, который въехал в страну из-за ее главного аэропорта вблизи Каракаса по прибытии из Мадрида.

Отслеживание контактов продолжается, сообщил министр здравоохранения Магали Гутьеррес в Twitter.

Цитата

"Его немедленно изолировали, провели соответствующие анализы и отобрали пробы, которые принесли положительный результат", - говорится в сообщении министерства.

Напомним

Американские чиновники заявили о намерениях значительно увеличить запасы вакцин против оспы обезьян.

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