В Венесуэле подтвердили первый случай оспы обезьян
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Правительство Венесуэлы заявило, что зафиксировало первый случай оспы обезьян в стране. Об этом сообщает УНН.
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Правительство Венесуэлы заявило в воскресенье, что зафиксировало первый случай оспы обезьян у мужчины, который въехал в страну из-за ее главного аэропорта вблизи Каракаса по прибытии из Мадрида.
Отслеживание контактов продолжается, сообщил министр здравоохранения Магали Гутьеррес в Twitter.
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"Его немедленно изолировали, провели соответствующие анализы и отобрали пробы, которые принесли положительный результат", - говорится в сообщении министерства.
Напомним
Американские чиновники заявили о намерениях значительно увеличить запасы вакцин против оспы обезьян.