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США збільшать запаси вакцин проти мавпячої віспи

США збільшать запаси вакцин проти мавпячої віспи

Київ • УНН

 • 113855 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Американські посадовці заявили про наміри значно збільшити запаси вакцин проти віспи мавп. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

Цитата

“Уряд США прийняв рішення закупити більше вакцини проти віспи мавп на тлі несподіваного спалаху хвороби”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Попри те, що система охорони здоров’я Сполучених Штатів вважає низьким ризик поширення інфекції серед американців, провадиться підготовка до різних сценаріїв.

Американський уряд вже створив запас із 72 тисяч доз вакцини Jynneos та очікує отримання додаткових 300 тисяч доз препарату виробництва Bavarian Nordic. Вони мають надійти до медичних закладів протягом наступних кількох тижнів.

Також у п’ятницю уряд оголосив про замовлення ще 500 тисяч доз Jynneos, які будуть доставлені до кінця року.

Додамо 

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) повідомив, що захворіти на мавпячу віспу може кожен, проте “помітна частка” випадків останнього глобального спалаху припадає на представників ЛГБТК-спільноти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Швидко зростає: ВООЗ зареєструвала понад 1000 випадків віспи мавп у світі

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